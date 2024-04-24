賴清德：顯示科技與半導體業撐起台灣經濟

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（中央社記者劉千綾台北24日電）Touch Taiwan智慧顯示展今天開幕，總統當選人賴清德致詞表示，顯示科技和半導體產業撐起台灣經濟，去年台灣顯示科技出貨量、產值皆為全球第2，產值約新台幣1.12兆元，智慧顯示是未來生活的最後一哩路，政府會協助業者持續茁壯。

Touch Taiwan智慧顯示展今天在台北南港展覽館登場，賴清德、行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能及內定國發會主委劉鏡清等人出席。

賴清德致詞表示，智慧顯示是未來生活的最後一哩路，在2018年擔任行政院長期間，受邀到友達公司台中園區座談，後續也推動經費新台幣177億元、為期5年的「台灣顯示科技應用行動方案」，在各界努力下成果豐碩，已涵蓋216個專案，。

賴清德指出，台灣顯示科技去年出貨量、產值雙為全球第2，台灣也建立全球第一條Micro LED生產線，看好未來持續發展。

他說，台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪曾提及，相較於有機發光二極體（OLED）市場，台灣應集中發展Micro LED，如此才可讓台灣產業贏得先機。

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賴清德特別指出，內定國發會主委劉鏡清今天也出席開幕，新政府會與產業共同合作，聆聽業界建議；顯示科技和半導體為撐起台灣經濟發展的主力，每個產業政府都會重視，共同成長。

Touch Taiwan智慧顯示展於4月24日至26日展出，今年集結10國家、312家指標廠商，使用882個攤位，以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，展示內容除原有的智慧顯示與智慧製造之外，更舉辦首屆「電子生產製造設備展」，跨足至半導體封裝技術以及電子製造設備領域。（編輯：林淑媛）1130424