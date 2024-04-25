台股反彈勁揚 法人：上攻有待補量

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（中央社記者何秀玲台北25日電）受到美股上漲激勵，台股昨天開高走高，成功收復2萬點大關，終場大漲532.46點，收在20131.74點。法人指出，成交金額必須回到20日均量約4500至4600億元，將最有利於指數挑戰壓力，否則將受制於20日均線反壓。

美國公債殖利率走升，同時美企財報亮眼，尤其是科技巨頭，美股主要指數24日收紅。

道瓊工業指數下跌42.77點或0.11%，收38460.92點，標準普爾指數上漲1.08點或0.02%，收5071.63點；那斯達克指數上揚16.11點或0.10%，收15712.75點，費城半導體指數揚升47.40點或1.06%，收4526.20點。

美股回神，激勵台股昨天開高走高，指數終場大漲532.46點，收在20131.74點，成功收復2萬點大關，成交金額擴大至新台幣4275.62億元。觀察類股走勢，強勢類股為電子、電機機械、航運業；弱勢類股為橡膠、食品、水泥。

櫃買市場昨天同樣開高走高，終場上漲5.67點，漲幅2.37%，收在244.93點，成交金額957.81億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超400.08億元；其中自營商買超76.84億元，投信買超24.96億元，外資及陸資買超298.28億元，三大法人全部站在買方。

外資昨天買超第1名為長榮航5萬7031張，元大台灣價值高息（00940）4萬304張、大同2萬7108張分居買超第2、3名；昨天股價強勢的鴻海、廣達為外資買超排行榜第8、9名，分獲買超1萬5550張和1萬4176張。

法人指出，指數站回2萬大關，日KD指標於低檔或有機會交叉向上，短多或有可為，觀察台股盤面結構，電子股占大盤成交比重回升，AI概念股重回盤面主流，或可留意AI伺服器、散熱、機殼、PCB、半導體設備與封測材料。（編輯：張均懋）1130425