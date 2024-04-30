世界先進：12吋產能建置仍在評估 歡迎客戶合資

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（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠世界先進董事長方略今天表示，8吋產能建置已到一段落，建置12吋產能計畫還在積極評估中，目前尚未定案，至於是否會考慮採取合資方式，他說，歡迎客戶合資。

世界先進下午舉行線上法人說明會，法人關心投資12吋產能計畫的進展。方略表示，客戶期望世界先進長期要繼續在產能及技術合作支援，世界先進8吋產能建置已經到一段落，12吋產能建置計畫還在積極認真評估，還沒有定案。

方略說，世界先進對於12吋產能建置相當謹慎，考慮的因素非常多，不僅財務要準備好，技術、客戶接受度及負載也要有相當大的把握。

至於12吋廠是否會採合資方式，方略表示，客戶願意合資合作，表示12吋廠的負載與應用有清楚的方向，歡迎客戶合資。

至於新加坡投資環境，方略說，台灣是半導體投資非常理想的地方，考量政府態度、效率及人才準備，新加坡也是半導體投資相當好的地區。新加坡政府積極希望拉攏有能力建12吋廠的廠商，但不便談論新加坡補助政策。（編輯：張均懋）1130430