中光電：大尺寸、車載今年成長大 筆電待觀察

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（中央社記者潘智義台北30日電）背光模組廠中強光電總經理林惠姿今天表示，2024年營運以大尺寸、高技術防窺、車載產品營收成長較大，2025年車載產品會有更大營收貢獻。

中強光電今天舉行線上法人說明會，林惠姿指出，第1季是顯示產品今年的谷底，2024年背光模組年增約1至2成，不確定因素主要來自筆電面板背光模組；預估今年投影產品年增約2成，車載年增超過50%。

林惠姿指出，越南廠電視及液晶顯示器面板模組（Monitor LCM）將陸續量產，筆電機種因人工智慧個人電腦（AI PC）及Win11可望帶動下半年換機潮，加上有機發光二極體平板電腦（OLED Tablet）新訂單挹注，各主要產品線下半年營運將優於上半年，今年節能產品（背光模組）的整體出貨量將維持成長1到2成以上。

林惠姿說，液晶顯示器（Monitor）面板模組及整機，今年成長主要來自大尺寸產品，2025年較2024年有較大爆發力，下半年回溫主要來自人工智慧個人電腦（AI PC）及換機潮帶動，但實際狀況仍需觀察；電視則是唯一比較有需求動能的產品，主要來自奧運賽事帶動。

不過，她坦言，全球消費動能仍受通膨不確定因素影響。

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中光電公布第1季合併營收新台幣91.2億元，受傳統淡季與工作天數減少等因素影響，較去年第4季減少7.8%，較去年同期略減4.7%。由於稼動率下降及產品組合變化，第1季合併毛利率為17.6%，較去年第4季的20.2%減少2.6個百分點；第1季合併營業淨損為0.28億元，較去年第4季及去年同期分別衰退114%及144%。

因提列子公司災害損失，中光電第1季合併稅後淨損0.14億元，較去年第4季及去年同期分別減少106%及107%；第1季歸屬母公司股東淨利為1.43億元，較去年第4季減少45%，較去年同期減少43%，基本每股盈餘為0.37元。（編輯：張良知）1130430