崇友：訂單能見度達3年 今年業績可較去年成長

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）電梯大廠崇友總經理游本立今天表示，今年崇友整體業績可較去年成長，維修保養業績維持平均年成長3%至4%幅度，新梯訂單能見度可看到3年後，今年在手訂單規模約新台幣90億元。

崇友上午舉行花蓮地震後營運動態分享會，崇友分析，旗下維保業務全台大約4萬3000台電梯中，共接獲3262起故障通報，崇友動員600多位工程師到現場維修，截至4月30日止，修復率超過99%。

崇友建議，在新建物或舊大樓中，須重視六大電梯抗震係數設計，應加裝地震儀，也可增設調速機鋼索或活動電纜防止的勾絆裝置、預防主機與控制櫃傾倒的裝置、防止配重框脫軌的裝置，以及預防配重塊跳脫的裝置等。

因應近期台灣持續不斷的餘震和地震，崇友指出，將增加災後重建所需常備零組件庫存。

展望今年營運，目前營建業與電梯安裝人員缺工，新梯交車遞延，預估今年營建業推案量將創近年新高，有助新梯出貨，預期今年崇友整體業績可較去年新台幣52.6億元成長，維修保養業績平均年成長約3%至4%。

觀察在手訂單和能見度，游本立指出，目前新梯訂單能見度可看到3年後，今年在手訂單規模約90億元。

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游本立表示，20層以上高樓層電梯台數，占崇友整體業績比重約25%，相關電梯交期延長至18個月到24個月，主要是市場量能需求大。

法人指出，目前電梯占崇友整體業績比重約54%至55%，維修保養業績占比約45%，崇友去年電梯營收約30億元，其中新梯營收約22億元，電梯汰改營收約6億元至7億元，發電機營收約1億多元，預估崇友今年電梯業績可成長，今年整體業績目標年增個位數百分比，力拚超過55億元，第1季電梯營收獲利可優於去年同期。（編輯：楊凱翔）1130502