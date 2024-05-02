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台積電領跌AI下挫 台股跌174點失守月線

2024/5/2 13:48（5/2 14:03 更新）
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台股今天震盪走跌，尾盤電子續弱，終場加權指數下跌174.16點，收20222.44點，失守月線約20245點。中央社記者鄭清元攝 113年5月2日
台股今天震盪走跌，尾盤電子續弱，終場加權指數下跌174.16點，收20222.44點，失守月線約20245點。中央社記者鄭清元攝 113年5月2日
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）儘管金融、營建勁揚，但台積電帶領人工智慧AI概念股回檔，重電族群修正，台股今天震盪走跌，尾盤電子續弱，終場加權指數下跌174.16點，收20222.44點，失守月線約20245點。

台股今天成交值新台幣3888億元，電子股終場跌1.43%，金融小漲0.36%，電機機電類股跌1.7%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫1.08%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.67%。

台積電今天跌2.28%，收772元，台達電跌3.43%，鴻海跌1.28%，AI概念股廣達翻紅終場小漲0.38%，緯創翻紅小漲0.88%，緯穎跌3.6%。股價超過千元的高價股重返「十五千金」。（編輯：楊凱翔）1130502

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