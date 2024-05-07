東陽砸近10億元購台南七股工業區土地 擬設AM新廠

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）車用零配件廠東陽今天宣布，申購台南七股科技工業區產業用地已獲核准，交易金額約新台幣9.97億元，預計在當地增設1座售後市場件（AM）生產工廠。東陽去年以5.95億元購入台南安南科工區土地，兩次申購土地共近2萬坪，交易金額近16億元。

東陽下午公告，購買七股科技工業區產業用地已獲核准，此次購入土地面積4萬9934.41平方公尺（約1萬5105.16坪），交易金額約9.97億元，東陽指出，主要增建新的AM零配件工廠。

東陽指出，2023年以來AM市場需求熱絡，今年第2季即使進入傳統淡季，訂單仍持續成長，淡季不淡；東陽總裁吳永祥指出，需加快整理整頓腳步，展開建廠程序，提升產能，因應市場成長需求。

東陽2023年11月下旬取得台南安南區科工段土地，投資金額約5.95億元，東陽指出，兩次申購土地共近2萬坪，交易金額近16億元。

東陽預估今年資本支出新台幣42億元，今年擴產後，保險桿產能可年增5%，塑膠前欄件產能年增33%，鈑金葉子板產能年增6%。

東陽董事會今天也通過第1季財務報告，單季合併營收61.74億元，較去年同期成長10%，創6年同期新高，單季稅後淨利11.72億元，較去年同期大增139%，單季獲利創新高，第1季每股基本純益1.98元。（編輯：張均懋）1130507