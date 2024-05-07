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聯詠估第2季營收看增4% 電視需求較好

2024/5/7 16:54
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（中央社記者張建中台北7日電）面板驅動IC廠聯詠預期，第2季營收將約新台幣244億至255億元，較第1季增加0%至4%。在國際賽事刺激下，電視需求相對較好。

聯詠下午舉行線上法人說明會，總經理王守仁表示，第1季營收244.28億元，季減約10%，主要是因消費電子傳統淡季及工作天數減少影響，表現符合預期。

王守仁指出，受惠產品組合優化及客戶委託設計（NRE）收入高於預期，第1季毛利率41.09%，較去年第4季下滑0.39個百分點，不過表現優於預期。

展望第2季，王守仁說，第2季全球總經環境及地緣政治不確定情況持續，整體消費電子需求緩慢回穩，面對巴黎奧運等國際賽事，電視備貨需求相對積極。

筆記型電腦第2季需求大致持平，不過6月有升溫趨勢。監視器市場以電競監視器比較好，手機市場因部分品牌廠商進行庫存調整，需求比較弱，車載市場則大致持平。

王守仁表示，第2季系統單晶片（SoC）產品營收可望成長，大尺寸面板驅動IC產品成長幅度次之，中小尺寸面板驅動IC產品營收恐會減少；第2季營收244億至255億元，毛利率約38.5%至40.5%。（編輯：張均懋）1130507

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