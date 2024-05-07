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中鋼首季每股賺0.04元 估下半年營運優於上半年

2024/5/7 17:41
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（中央社記者賴言曦台北7日電）中鋼今年首季稅後歸屬母公司淨利新台幣6.4億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後淨利（EPS）0.04元。展望後市，中鋼認為，今年價量表現雖轉好，但以獲利水準來看還不敢太樂觀，傳統的「金三銀四」市況也不明顯，但預估第2季也不會太差，下半年會優於上半年。

中鋼今天公布第1季財報，今年首季營收為937.53億元，年增2.6%，稅後歸屬母公司淨利為6.4億元，擺脫去年同期稅後虧損7.2億元的陰霾，今年首季EPS為0.04元。

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中鋼表示，2023年對鋼鐵業而言是辛苦的一年，今年雖然成本仍在高檔，不過價量表現比較好，只是第1季因為中國產能過高影響，營運方面有些波瀾，因此以目前獲利水準來看，還不敢太過樂觀。

展望後市，中鋼指出，由於今年傳統「金三銀四」市況沒有那麼明顯，因此還不能很安心，但中國政府已開始嚴管二、三級鋼廠擾市的行為，整體市況趨勢正在變好，第2季營運應該不差，出貨量預估落在288萬噸到290萬噸間，下半年營運會優於上半年。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130507

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