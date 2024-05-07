英業達AI伺服器挹注 4月營收寫22個月新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）代工廠英業達在人工智慧（AI）伺服器出貨帶動下，今天公布4月合併營收約新台幣510.48億元，月增2.66%，年增38.46%，改寫近22個月新高；累計今年前4個月合併營收約1815.54億元，年增15.6%。

英業達告訴中央社記者，4月營收成長主要受惠於伺服器產品表現良好，包括AI伺服器及中國市場需求攀升，且筆記型電腦出貨量也不差。英業達4月筆電出貨150萬台，月減20萬台。

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除了AI伺服器放量，英業達集團也積極發展邊緣人工智慧（Edge AI）技術，旗下英研智能日前展示智慧工廠應用案例，將Edge AI裝置與內部研發的AI模型，整合影像技術大廠Canon的網路攝影機，及影像軟體公司Network Optix的智慧影像解決方案，以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。

英研智能的目標是將伺服器組件組裝自動化，引入本身的生產線及母公司英業達的生產線，使工廠更具競爭力。（編輯：潘羿菁）1130507