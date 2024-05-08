唐鳳視訊美國博覽會 分享如何打造台灣可信賴AI環境

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（中央社記者蘇思云台北8日電）數位部長唐鳳應邀在7日晚間線上出席美國華府舉辦的「促進國家競爭力AI博覽會」，跟新加坡與菲律賓數位首長分享台灣建構可信賴AI與數位環境經驗，數位部也成立AI評測中心，推動發展可信任AI工具。

數位部今天發布新聞稿，唐鳳應邀在台灣時間昨天晚間線上出席美國華府舉辦的「促進國家競爭力AI博覽會」（AI Expo for National Competitiveness），在「全球利用AI與科技提升競爭力之方法」場次擔任與談人。

促進國家競爭力AI博覽會是美國「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project, SCSP）首次舉辦的盛會，邀請政府、企業及學術界重要意見領袖，就引導公私部門針對AI如何提升競爭力，以及管理新興科技帶來的風險進行對話。

唐鳳在會中表示，AI的起源及關鍵基礎都來自資料，因此，數位部高度關注如何訂定開放運用與管理AI的措施，確保AI在對個人隱私或機敏資訊的侵害風險，與資料多元創新發展間取得平衡。

唐鳳指出，台灣與「集體智慧計畫」（CIP）合作，共同推動可信賴的AI，利用AI促進政府服務與多元創新，增強集體智慧，協助互相理解、共同應對挑戰。數位部也推動成立AI評測中心，邀公民探討資訊完整性等議題，促進全民參與交流探討AI的發展方向，以及發展可信任的AI工具。

為進一步促進公私協力，唐鳳說，數位部推動公共程式（public code）政策，將政府不涉機敏的系統或軟體程式碼公開釋出，透過程式開放、共享共用及修正回饋，提升政府程式碼的透明度，也促進跨部門數位科技服務的品質與發展效率。數位部已在4月正式啟用台灣公共程式平台。（編輯：楊凱翔）1130508