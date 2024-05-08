感謝工總建言 賴清德：新內閣將助台灣維持競爭優勢

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北8日電）準總統賴清德今天出席工總活動，他表示，政府相當重視工總近年提出的政策建言，未來將持續協助台灣產業維持優勢，包括與中國維持友善關係，或與各國簽訂貿易協定，以及加入CPTPP，以建立供應鏈韌性。

和碩董事長童子賢等產業大老近日紛紛呼籲核電廠延役，媒體會前追問核能延役、赴立院國情報告等議題，但賴清德並未正面回應。

賴清德今天上午由行政院副院長鄭文燦陪同，出席工總第13屆第1次理監事聯席會議，並親自頒發當選證書予工總新任理事長潘俊榮。

賴清德致詞時先恭賀潘俊榮接任工總理事長，並感謝工總長期以來發布白皮書，替台灣產業政策提出建言。

談及新內閣成員，賴清德表示，由準行政院長卓榮泰率領的團隊成員超過一半為無黨籍，顯示內閣無黨派、充分向社會取才，且相當比例來自產業，如未來企業可更直接與準經濟部長郭智輝溝通；新內閣組成也包含政府人才、學界，透過產官學合作，可與社會各面向交流更加密切。

兩岸事務方面，賴清德指出，520後將由鄭文燦接任海基會董事長，對此媒體報導這是「賴清德釋出的第一個善意」，話一出引起台下笑聲不斷。

針對工總榮譽理事長苗豐強提出數位轉型、五缺議題、地緣政治變化等建言，賴清德回應，政府和產業皆十分重視，會持續協助產業維持優勢，包括與中國維持友善關係，或與各國簽訂雙邊的貿易協定，以及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

至於苗豐強期盼將台灣打造成為亞洲營運中心，賴清德表示，未來會請行政院好好規劃，持續與工總努力，推動台灣產業發展、維持供應鏈韌性。

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鄭文燦致詞表示，產業關心的缺工議題，目前家庭照護、營造等產業已開放移工，也得到許多迴響；兩岸關係也將遵循憲政體制，以和平為基礎進行務實交流。

針對能源議題，鄭文燦表示，政府會在不缺電的前提下持續推動能源轉型，立法院近期提出核電延役的討論，在法治程序、技術、財務、社會共識等方面需有充分溝通，目前核能也不在RE100認可範圍。（編輯：楊蘭軒）1130508