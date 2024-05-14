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外資連3日買超逾540億元 大買航運股

2024/5/14 16:46
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（中央社記者曾仁凱台北14日電）根據證交所統計，今天三大法人合計買超新台幣284.05億元，為連續第3個交易日買超，台股終場上漲128.14點，收在20985.85點，續創歷史新高。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超219.21億元，投信買超43.87億元，自營商買超20.96億元，其中外資為連續第3個交易日買超，合計3天共大買544.11億元。

外資今天大買航運股，買超前10名中航運股包辦其中5席，買超第1名為陽明，高達7萬72張，長榮2萬0606張居第5位，散裝航商新興買超1萬7538張排第8；航空雙雄長榮航、華航分別買超1萬9448張和9428張，居第6名和第10名。

第一金投顧董事長陳奕光分析，這波台股多頭並不是台積電一個人的武林，現在是電、金、傳產類股健康輪動；不過他提醒，目前外資期貨空單維持高檔，另外聯準會（Fed）降息腳步不明，要特別留意美國債券殖利率走勢。（編輯：張均懋）1130514

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三大法人買超台股284.05億元
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