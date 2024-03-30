台股Q1以創收盤新高結尾 法人：Q2休息走遠路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北30日電）在元大台灣價值高息ETF00940建倉買盤的帶動下，29日台股大漲147.90點，收在20294.45點，再創收盤新高價，為台股第1季劃下完美句點。展望第2季，法人認為台股短線過熱、乖離過大，休息才能走更長的路。

00940定4月1日掛牌，29日是上市前最後1個建倉日，資金瘋狂湧出，昨天投信單日買超台股599.52億元，創下歷史紀錄。根據元大投信最新揭露，截至29日，00940已投資金額比例達92.44%，對照其成立規模1752億元，等於接下來僅剩銀彈約132億元。

展望第2季，第一金投顧董事長陳奕光認為，台股受惠熱錢和AI等2大動力引擎，驅動瘋牛行情，還沒有結束。但短線有過熱跡象，乖離率過大，勢必要均值回歸。

陳奕光分析，台股指數目前相較年線乖離率約達18%，比起前波高點18,619點時的乖離率約9%，足足為2倍，乖離過大勢必出現修正，另外這段期間融資增加幅度也不小，籌碼需要沈澱。

另外，00940的建倉行情已告一段落，接下來台股能否續強，還是得看外資。最近外資連賣，過去兩週在集中市場賣超達813.2億元，匯率方面，新台幣也貶值，已逼近32元大關，後續必須特別留意外資動態。

考量接下來是繳稅季，而且高股息ETF建倉行情也告一段落，陳奕光預期第2季台股將回檔修正，但他強調，這不代表行情結束，休息是好事，可以走更長的路。

群益看好資金豐沛，加上台灣搭上AI與半導體的高成長列車，本週再度上修今年台股高點目標預測至22000點。不過群益投顧總經理范振鴻同樣特別提醒，台股短線過熱，要休息之後再上，估計這個目標最可能發生的時間點落在年底。（編輯：郭無患）1130330