AI威力強 群益上修台股高點目標至22000點

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）資金豐沛，加上台灣搭上AI與半導體的高成長列車，群益今天舉行第2季投資展望說明會，上修今年台股高點目標預測，看好台股今年底前有機會挑戰22000點大關。

群益金融集團27日舉行2024年第2季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻表示，AI浪頭推動科技革命，成長的想像驅動企業評價提升，而放眼全球股市，只有台股有這麼多AI上中下游個股可供投資。

群益的上修理由包括輝達（NVIDIA）高成長發展AI平台，半導體產業庫存問題於2023年去化完成。台積電的先進製程獨步全球，為這波AI與HPC（高效能運算）風潮的主要受惠者，甚至入列「AI 5」成員，加深台股與美股的連動。范振鴻認為，台股是否過熱，現在已經不只是看台灣，而是要看美國。

另外在資金面，美國聯準會預計今年3次降息，有利市場資金寬鬆，加上11月美國大選前可望刺激經濟，為股市提供支撐。在台灣，龐大的超額儲蓄碰上台股大漲，造成全民瘋搶高股息ETF，這些資金有很多會挹注到台股，同樣將帶來強大支撐。（編輯：黃國倫）1130327