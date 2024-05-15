三商家購展店積極 擴大自有品牌營收

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（中央社記者江明晏台北15日電）三商家購旗下經營美廉社等通路，首季獲利年增1.8倍，今年將擴充自有品牌品類，加上自辦進口商品，力拚營收占比達2成；三商家購旗下藥妝品牌今年預計展店10家社區型門市，美廉社近期展店動能集中在中部。

三商家購今天舉行法人說明會，首季合併營收新台幣33.67億元，較去年約略持平；受惠產品結構改善，毛利率27.28%，較去年同期25.88%成長，歸屬母公司業主淨利2897萬元，年增183%，每股盈餘0.43元。

三商家購前4月合併營收44.9億元，相較去年同期成長1.83%。

三商家購指出，會員營收占比穩定維持6成左右，帶動前4月營業收入。以消費市場來看，三商家購自辦進口商品與自有品牌商品，銷售皆有微幅成長，今年針對自有品牌將全力擴充品類，加上自辦進口商品，力拚營收占比目標2成。

另外，三商家購表示，美廉社門市導入現煮咖啡，目前已突破700家門市供應販售，預計上半年就會達到全台門市都能全數導入。

展店方面，三商家購表示，旗下藥妝品牌三友藥妝Tomod’s預計今年中於新北市永和區再拓點，除了3月中壢元化店、5月新莊中正店外，新北永和將是今年第3家社區型門市，年度目標要展10家社區型門市。

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美廉社目前全台有810家門市，5月預計新增2家台中直營據點，鎖定太平區及東區展店，並有4家直營門市成功轉加盟。三商家購表示，太平區將開出該區第12家門市，是台中門市最多的行政區，這波展店持續挹注中部新的成長動能。

此外，針對京城銀董事長夫人余美玲取代日商住友躍居第2大股東，三商家購表示，公司長期獲利穩健，新股東目前對於運營及組織沒有改變任何作為，不影響營運現況。（編輯：張良知）1130515