國際漿價漲聲響起 華紙：6月紙品漲5%

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（中央社記者何秀玲台北24日電）國際漿價漲勢不斷，6月報價持續走揚，已連續上漲4個月。中華紙漿今天宣布，下個月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有一波調漲。

總計漿價今年以來已至少上漲15%，短纖紙漿從2月的每噸630美元，到現在上看770美元，其他成本也至少多了5%至10%。

中華紙漿今年第1季營收新台幣52.8億元，由於漿價從去年底回穩往上，稅後純益為6150萬元，每股純益（EPS）0.04元。

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華紙表示，因應當前產業趨勢與全球減碳潮流，規劃大幅度的能源轉型，希望將碳排放降至最低，以生質材料為基礎落實淨零碳排。

華紙計畫投入資本支出提高鍋爐效率，大幅提升花蓮廠「木質素汽電共生」的發電量，以全廠綠色能源自給自足為目標，預計2030年華紙花蓮廠的綠色及再生能源占比將達到90%以上；其他廠區也將整改以最新科技降減能耗，實踐自主減碳。（編輯：張均懋）1130524