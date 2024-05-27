中華電5度轉播奧運 目標雙平台300萬付費用戶

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（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信5度取得奧運轉播權，董事長郭水義表示，看好今年巴黎奧運轉播收視成果再創新高，預計今年MOD、Hami Video平台付費用戶數，將至少增加20萬，達300萬戶目標。

2024巴黎奧運倒數60天，中華電信今天舉辦「2024巴黎奧運看中華」，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家科技呈現高規格奧運轉播服務。

記者會中，交通部政務次長伍勝園、教育部政務次長張廖萬堅等均出席，見證中華電第5度攜手愛爾達取得奧運轉播權。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信連5屆取得奧運新媒體轉播權，呼籲大家支持合法版權，健全數位內容發展。

伍勝園表示，中華電肩負國家社會責任，轉播奧運其實也擔負「一些虧本的責任」，而中華電信基礎建設堅實，包括網路和低軌衛星，認為中華電是「電信界的台積電」，對數位平權也積極投入。

中華電個家分公司總經理胡學海受訪表示，3年前中華電轉播東京奧運，MOD全頻道突破7600萬接觸人次，Hami Video全站瀏覽量破2.7億次，巴黎奧運雖然有時差，但樂觀期待收視能再創新高，中華電MOD、Hami Video去年底合計用戶數達280萬張戶，全年淨增加10萬戶。

郭水義預計，今年MOD、Hami Video平台付費用戶數，將至少增加20萬，至少達到300萬戶目標，也期待能有超標的表現。

針對廣告收入目標，胡學海表示，樂觀期待廣告收入突破新高，也會建立多元商業模式。

此外，為因應東京奧運轉播網路作業，中華電以4段海纜備援作戰，加上低軌衛星網路支援，以及轉播期間24小時人員監看，隨時有狀況都會盡快排除，初估至少可支援100萬人次以上同時在線觀看。

中華電信表示，今年MOD、Hami Video自7月27日起轉播2024巴黎奧運，提供2個全4K畫質中文製播頻道等共11個頻道，並推出奧運史上首次AR擴增實境、超慢速視角等新科技應用，以及4K畫質轉播、一站式奧運專區、賽事提醒、回看與熱點回看、VOD等，中華電信也將永續發展融入企業DNA，Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證。

此外，中華電信推動數位平權，MOD、Hami Video今年轉播巴黎奧運，除了普及全台民眾的收視服務，郭水義指出，會以收看廣告的方式，免費提供部分內容深入偏鄉與在地居民共賞國際賽事。

郭水義表示，中華電積極投資台流影視，與文策院籌組的新台幣30億元文化內容產業基金，目前中華電占30%、40%左右，持續招募國內合作夥伴加入，招募資金的進度「算是跑得很前面」，將一同打造台流影視。（編輯：張均懋）1130527

中華電信董事長郭水義（圖）表示，中華電信連續5屆取得奧運新媒體轉播權，呼籲大家支持合法版權，健全數位內容發展。中央社記者張皓安攝 113年5月27日

2024年巴黎奧運倒數，中華電信27日舉辦記者會，宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務。中央社記者張皓安攝 113年5月27日

中華電信MOD、Hami Video將為國人呈現高規格奧運轉播服務，推出奧運史上首次AR擴增實境、超慢速視角等創新科技應用。中央社記者張皓安攝 113年5月27日