基金定期定額回溫 統一投信單月扣款首破10億元

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）股市行情熱絡，帶動共同基金定期定額市場回溫。根據投信投顧公會統計，投信基金定期定額總扣款金額從去年底的新台幣39.37億元，回升至今年4月47.91億元，增幅達21.69%。

面對ETF分食大餅，共同基金市場近年面臨不小壓力；不過受惠股市表現強勁，基金定期定額扣款金額谷底回升，雖然距離2022年3月寫下的歷史高點63.38億元仍有一段距離，但大者恆大，市場龍頭統一投信已領先創下歷史新高。

據統計，統一投信4月基金定期定額扣款金額達到10.06億元，成為首家單月定期定額金額突破10億元的基金公司，領先國泰投信的5.98億元、安聯投信的4.59億元等競爭對手。

此外，統一投信4月定期定額扣款人數及筆數，分別達到9.76萬人及17.84萬筆，也同步刷新歷史紀錄，連續49個月居冠1。

在個別基金方面，4月定期定額扣款金額前10大台股基金，第1名為安聯台灣科技1.87億元，接著是統一奔騰1.85億元、統一黑馬1.52億元緊追在後；排行榜前10大基金中，統一投信包辦其中4席。（編輯：張良知）1130528