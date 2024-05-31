永昕陳佩君：生物藥CDMO營收明年認列 對營運樂觀

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（中央社記者何秀玲台北31日電）晟德藥廠旗下子公司生產生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）永昕與益生菌CDMO廠豐華生技今天受邀參加法說會。永昕總經理陳佩君說，今年下半年營收動能來自工廠產能提升，CDMO營收認列較多會在明年，她對2025年營運樂觀以待。

永昕在2019年轉型為生產生物藥的CDMO公司，並從傳統生物藥跨足到新興生物藥，目前客戶多集中於台灣、日本、韓國。

永昕旗下GMP一廠有多條產線，可少量、多樣化、彈性化生產，提供臨床前期所需的產能、GMP二廠則可規模化大量生產，可銜接臨床晚期至上市藥品所需的量產規模。

陳佩君提到，2023年CDMO總專案數有49個，和2022年相比年增25%；3個三期專案中，有1個專案已申請藥證，1個專案即將申請藥證。

她透露，永昕與韓國眼藥廠客戶SCD合作開發的黃斑部病變注射生物相似藥有重大進展，已與4個通路夥伴授權，包括韓國、加拿大、歐盟和日本，除了日本之外，其他三地區都已遞交BLA（生物藥上市申請），官方查廠陸續進行中。

晟德另一家小金雞、子公司豐華生技今天受邀舉辦法說會，這是自豐華生技2019年暫緩公發興櫃，並在今年完成私有化後，首次與投資人交流。近年來因地緣政治因素，豐華將重心從中國轉向全球市場。

豐華生技總經理黃聖宏表示，今年訂單樂觀，截至今年4月公司營收已接近新台幣2億元，在手訂單達2.7億元，今年營收有望突破5億元，營收結構中，主要來自國際市場，並持續穩定擴張。

隨著全球老化和健康意識提升，民眾越來越關注健康，也提升益生菌市場；因此晟德今年上半年完成100%入股豐華，是繼澳優乳業後再重押健康領域。（編輯：林淑媛）1130531