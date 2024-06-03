黃仁勳概念股熱 台股大漲362點收復所有均線

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講點名台灣供應鏈是人工智慧AI產業革新的後盾，「黃仁勳概念股」今天發威，帶動加權指數盤中大漲438點，終場高檔震盪，收21536.76點，上漲362.54點，收復所有均線。

法人表示，AI產業長線看好，相關供應鏈業績正向看待，AI族群行情可期。

黃仁勳昨晚主題演講，他終場特別感謝台灣供應鏈夥伴是AI產業革新的後盾，是AI產業復興的重要推手，影片秀出輝達合作夥伴圍繞的台灣地圖，被點名供應商今天股價強勢表態，帶動台股盤中大漲超過400點，最高漲438點，站21612.54點，一舉收復月線和短期均線，午盤過後盤勢依然強勁，終場台股收21536.76點，大漲362.54點，站穩所有均線之上。

大盤今天成交值新台幣4333.21億元，電子股終場漲2.3%，金融小漲0.59%，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群上漲2.06%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.01%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約65.6%。

AI晶片概念股台積電終場收846元，漲幅3.05%，市值21.94兆元，日月光投控收161元，漲2.55%，欣興漲3.29%收188.5元，京元電漲2.83%收90.7元。

AI伺服器和AI工廠概念股鴻海收176.5元，漲2.62%，台達電收337元，漲3.69%，廣達收282.5元，漲3.1%，緯創收114元，漲1.79%，緯穎收2565元，漲3.85%，和碩漲5.19%收111.5元，技嘉漲1.73%收323.5元，英業達漲2.24%收54.7元。

AI PC概念股宏碁收52.5元，跌0.76%，華碩收509元，跌0.78%，AI機器人概念股研華漲2.55%，收362元，廣運收漲停134.5元，盟立收72.5元，漲5.84%，所羅門漲2.86%收180元。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，AI族群帶頭衝鋒下，加權指數再站高點，AI產業長線看好，相關供應鏈業績正向看待，個人電腦、筆記型電腦等消費電子需求，醞釀逐漸轉佳。

展望後市，黃鈺民指出，儘管美國聯邦準備理事會日前釋出持續觀察通膨的訊息，整體經濟景氣持穩，企業基本面下半年可優於上半年，台股中長線行情續審慎樂觀，AI族群行情可期外，中小型也可期待個股表現。（編輯：潘羿菁）1130603