台積電新高價助攻 台股大漲315點再寫新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電今天再創歷史新高價，加上AI PC概念股宏碁和華碩等助攻，電子指數續創新猷，帶動台股再創盤中和收盤新高，終場收21551.83點，上漲315.08點。法人表示，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，基本面有支撐，台股後市仍有高點可期。

輝達（NVIDIA）發布財報前夕再創收盤歷史新高價，美股標普500和那斯達克指數收盤均創歷史新高，激勵台股電子權值股和人工智慧AI概念股強勢表態，台積電盤中最高865元再創新天價，AI PC概念股如宏碁、華碩、仁寶等強漲，AI伺服器概念股廣達、緯創、台達電等勁揚。

電子股指數續創新高，加上金融回神，午盤過後加權指數最高觸21567.48點，大漲330.73點，再創盤中歷史新高，終場收21551.83點，上漲315.08點，也再創收盤歷史新高。

大盤今天成交值新台幣4398.11億元，電子股終場大漲2.14%，金融上揚0.45%，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群上漲2.54%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.04%。

電子股盤中指數1133.47點，創盤中歷史新高，終場收1132.71點，也創收盤歷史新高。電子今天成交值占台股整體成交值比重達68%。

主要電子權值股台積電終場收864元，漲幅2.73%，市值22.4兆元創新高。鴻海169元，漲1.81%；聯發科翻紅收1185元，小漲0.85%；日月光投控收155.5元，漲0.97%。聯電收55元，漲2.04%；台達電收327.5元，漲2.83%。

人工智慧（AI）概念股強勢，其中AI PC概念股宏碁鎖漲停53元至終場，華碩漲6.75%收522元。仁寶收40.3元漲9.66%；廣達收285.5元，漲1.24%；緯創收115元，漲2.22%；緯穎收2595元，漲1.17%；奇鋐收660元，漲1.54%。股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「十五千金」。

台灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，520總統就職典禮後，股市回歸基本面，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，市場預期今年獲利顯著成長，台股在亞洲各國中上漲幅度僅次韓國，基本面有支撐，台股後市仍有高點可期，隨著進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心。

觀察國際股市，黃鈺民指出，美國聯邦準備理事會（Fed）對通膨和利率態度仍待觀察，不過美國經濟並未過熱，匯率等市場壓力可逐步減緩，有助股票市場回到常軌。（編輯：楊蘭軒）1130522