吳誠文：相信台積電研發根留台灣 會提供應有協助

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（中央社記者張璦台北22日電）全球晶圓代工大廠台積電投資布局備受關注，新任國科會主委吳誠文今天指出，相信台積電研發會根留台灣，並允諾「會給應該有的協助」，後續將與經濟部協調科學園區水電供應，維持產業競爭力與優勢。

吳誠文今天在媒體見面茶會受訪表示，國科會扮演的角色就是把台灣的科學園區管理完善，會配合行政院整體政策做好相關的規劃，因為科學園區的發展不只牽涉中央，也攸關地方政府的需求與當地發展，必須強調南北均衡、產業均衡，兼顧當地特色產業，「不要去破壞它」，並著重環境永續。

吳誠文指出，後續將與經濟部協調科學園區的水電供應，評估如何滿足產業需求，國科會一定會持續協助非常頂尖的產業維持競爭力與優勢。

談及台積電前進海外，吳誠文說，幾年前台積電到中國南京設12吋晶圓廠，政府當時就非常關心是否該放行，南京也試圖藉此建立相關自主能力，但到今天為止，台積電南京廠沒有洩漏任何機密、技術也無外流。

吳誠文表示，台灣的半導體製造走在全世界前端，台積電不管是在美國、日本、歐洲設廠，他相信台積電能把研發留在台灣，現在台積電2奈米基地也落腳新竹，未來南部也會有。

至於後續海外擴廠是否可能發生技術外流等風險，吳誠文指出，如今資訊安全技術成熟，加上所有關鍵製造、設備管控等其實全部都在台灣，「我相信台積電的承諾，確保研發留在台灣，大家也應該選擇相信台積電」。

談及美國與中國之間的貿易、科技戰，吳誠文表示，台灣無意讓中國科技繼續落後，台灣也不會過度介入雙方的對峙，但台灣是自由民主國家陣營的一份子，一定會堅守合理公平的國際協定，促進全球和平。

他指出，目前已有投資、營業秘密相關法令以及原則性規範，「我們不會額外再做比較嚴格的規定」，國科會會遵照政府法規、管制規定、國際約束，協助產業遵守，並堅守國家安全原則，促進科技發展。（編輯：楊凱翔）1130522