中環轉型3大動能挹注 拚明後年營運顯著成長

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（中央社記者江明晏台北4日電）光碟大廠中環積極轉型，董事長翁明顯今天宣布，推出主權AI解決方案資料備份系統，看好中小企業市場，加上4K可攜式螢幕產品出貨持續放大，及往毛利好高階產品移動，3股動能挹注下，明後年營收和獲利力拚顯著成長。

中環攜手旗下電子品牌Verbatim，今年再度於台北國際電腦展登場，結合全新品牌設計，推出全新產品，發展3-2-1 Eternity Back Up資料備份系統，利用AI科技改善資料儲存及保護方式，透過分析使用習慣和歷史資料，打造備份計畫，自動將重要資料備份到外接SSD和可達百年保存的M-disc，符合環保及資料保密需求。

翁朝棟表示，主權AI的數據和保密性至關重要，隨著AI發展應用，產生大量主權AI相關的資料庫，使國家及企業的主權AI對資料儲存的需求激增，也造成大量電力消耗。

翁明顯分析，中環推出主權AI解決方案，具備保密、永續、節能，市場鎖定個人、中小企業及各地方政府，其中更看好中小企業市場，預計明年開始對外銷售、貢獻業績。

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展望今年營運狀況，翁明顯表示，預計今年第2季轉盈有望，全年營運因新品尚未發酵，預計營收將與2023年持平。

針對明年看法，翁明顯指出3大動能，第1，3-2-1 Eternity Back Up資料備份系統營收貢獻，第2，4K可攜式螢幕等新品出貨量持續成長，預計明年出貨量將放量，第3，中環產品持續往高階走，光碟片目前以100G產品銷售狀況最佳，藍光產品的占比從15%來到20%，加上明年新產品貢獻，可使毛利率提高，推升中環2025、2026年營收、獲利顯著成長。（編輯：張均懋）1130604