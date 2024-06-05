美光衝刺HBM 市占率2025年挑戰25%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北5日電）人工智慧（AI）驅動高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，記憶體廠爭搶市場商機，美光（Micron）宣示，2025會計年度末HBM市占率將挑戰25%。

瞄準HBM需求快速成長，加上產品價格及獲利較佳，包括SK海力士（Hynix）、美光及三星（Samsung）3大記憶體廠同步積極搶進，目前由SK海力士居領先地位，美光也快速進展。

美光表示，受惠於自備先進封裝、設計能力，同時整合自家製程，是HBM3E進展順利的關鍵，目前並著手開發新一代的HBM4產品。產能布局全球，日本廣島也是考慮擴充的地點之一。2024會計年度預計搶下超過20%市占率，2025會計年度末市占率將挑戰25%。

美光今天舉行發表會，宣布推出GDDR7繪圖記憶體，目前已送樣，是採用美光1-beta技術，相較上一代的GDDR6，GDDR7能源效率提升超過50%，有效改善散熱問題，並延長電池壽命。

美光指出，GDDR7系統頻寬提升至每秒1.5TB，較GDDR6高出60%，應用範圍可擴及AI、遊戲和高效能運算，產品預計今年下半年開始出貨。（編輯：黃國倫）1130605