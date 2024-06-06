聚焦產業創新 AMD蘇姿丰將出席南方半導體論壇

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（中央社記者張榮祥台南6日電）「南方半導體論壇」7日在大台南會展中心舉行，超微董事長蘇姿丰等科技大咖將出席；場外將進行國內首座綠能供電智慧杆驗證示範，提供公共WIFI、空氣品質、車流監測等服務。

由台南市政府、南部科學園區管理局、成功大學半導體學院，和SEMI國際半導體產業協會、集思國際會議顧問有限公司及大台南會展中心等產官學協單位聯手，共同催生「2024南方半導體論壇－南方矽島．人才永續」，聚焦南方半導體產業創新與未來，成為南台灣最重要半導體產業交流平台。

台南市政府今天新聞稿表示，南方半導體論壇場中，超微 (AMD) 董事長蘇姿丰與Acer董事長陳俊聖等高科技產業人士將出席，場外則有結合綠能與資通訊科技的智慧杆，展現台南市落實淨零與永續雙軸轉型決心。

對於7日論壇內容與智慧杆展示，台南市經發局長林榮川表示，許多技術來自台南本土，台南不僅是半導體先進製程的世界基地，也是智慧綠能最佳示範驗證場域。目前市府在沙崙科學城陸續布置11支智慧杆，並完成全區光纖，打造智慧城市基礎設施。

依經發局資料，在沙崙智慧綠能科學城辦公室媒合下，將工業技術研究院綠能與環境所與「鼎硯工程」合作開發的E-CUBE移動式太陽光儲設備，與「智邦科技」開發的智慧杆，為國內第一座完全由綠能供電智慧杆，提供公共WIFI、空氣品質偵測、車流監測、大眾運輸動態等服務。

另外，電力整合調度讓智慧城市與永續淨零概念結合。未來公共照明、WIFI及智慧安控，不僅兼顧淨零碳排標準，即使電力不穩，也可透過綠電與儲能技術維持正常運作。市府將持續協助業者完成技術驗證，創造數位與淨零產業合作模式。（編輯：孫承武）1130606