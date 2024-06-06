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台灣人工智慧實驗室亞灣總部揭幕 結合醫院資料庫

2024/6/6 12:37（6/6 15:29 更新）
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台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，高雄市長陳其邁（圖）出席剪綵並表示，AI Labs攜手高雄4大醫學中心，利用院內資料庫做疾病診斷與風險預測，全國已有120家醫院加入聯合學習平台。中央社記者林巧璉攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，高雄市長陳其邁（圖）出席剪綵並表示，AI Labs攜手高雄4大醫學中心，利用院內資料庫做疾病診斷與風險預測，全國已有120家醫院加入聯合學習平台。中央社記者林巧璉攝 113年6月6日
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部今天揭幕，高雄市長陳其邁說，AI Labs攜手高雄4大醫學中心，利用院內資料庫做疾病診斷與風險預測，全國已有120家醫院加入聯合學習平台。

陳其邁在媒體聯訪表示，高雄從過去的硬實力逐漸轉化成軟實力，也努力讓人工智慧的應用服務能夠產業化，台灣人工智慧實驗室是首批加入亞灣計畫的成員，這些成果讓更多的市民有更好的醫療服務，更同步提升健康公共服務品質。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果，也感謝高市府和高醫、長庚、榮總、義大醫院等4大醫學中心。

近日外界關注輝達投資相關話題，杜奕瑾說，AI Labs的營運長張智為就是過去黃仁勳的左右手，張智為在輝達美國總部工作15年，負責亞太地區高效能計算暨人工智慧市場，去年回到台灣加入AI Labs貢獻所學。

杜奕瑾致詞時也邀請在場來賓、媒體看看辦公室外的高雄港灣，他說，過去自己在美國微軟上班時很多同事坐船來公司，而高雄亞灣也有這樣的條件，「我們員工來上班問的第一件事是我的停船位在哪裡」，高雄這個地方很不一樣。

「大家想要來亞灣的動作要快，很快這裡的辦公室都滿了」，杜奕瑾笑著說，「市長說輝達來就給3席船席，市長昨天說我們今天就來了，船席我已經拿到了」。杜奕瑾強調，要說服人才從美國回來，一定要有好的環境，而自己在亞灣找到這樣的環境。

杜奕瑾也展示由高雄4間醫學中心共同研發的智慧醫療與跨院聯邦平台，包括住院中心跳停止預測系統、透析病人低血壓及合併症預測、骨質密度預測系統模組及糖尿病心血管併發症風險預測系統等。

張智為在會後接受媒體聯訪說，自己在輝達工作15年，歷經輝達要從遊戲產業轉型進入人工智慧運算的過程，自己很清楚怎麼把AI轉型為生成式AI，台灣醫療健保資料量是全世界獨一無二的，另外高科技製程、金融產業以及高雄的傳統產業都可運用生成式AI服務。（編輯：黃世雅）1130606

台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾（圖）展示智慧醫療成果並表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果。中央社記者林巧璉攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾（圖）展示智慧醫療成果並表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果。中央社記者林巧璉攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，創辦人杜奕瑾表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果，也感謝高雄市政府和高醫、長庚、榮總、義大醫院等4大醫學中心。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，創辦人杜奕瑾表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果，也感謝高雄市政府和高醫、長庚、榮總、義大醫院等4大醫學中心。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）亞灣總部6日揭牌，圖為內部舒適的辦公環境。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）亞灣總部6日揭牌，圖為內部舒適的辦公環境。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣總部落成典禮6日舉行，高雄市長陳其邁（左4）、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾（左3）等人出席。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣總部落成典禮6日舉行，高雄市長陳其邁（左4）、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾（左3）等人出席。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）亞灣總部6日揭牌，圖為會議室大片透明窗景，採光良好。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）亞灣總部6日揭牌，圖為會議室大片透明窗景，採光良好。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）6日在高雄舉行亞灣研發總部落成揭牌儀式。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）6日在高雄舉行亞灣研發總部落成揭牌儀式。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，高雄市長陳其邁（圖）出席致詞。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，高雄市長陳其邁（圖）出席致詞。中央社記者董俊志攝 113年6月6日
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