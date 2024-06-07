漢翔與美國AEVEX Aerospace合作 進軍無人機市場

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（中央社記者江明晏台北7日電）漢翔今天宣布，與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄，備忘錄涵蓋「空中、地面無人裝備系統」，宣告漢翔進入與國際合作的無人載具領域。

漢翔今天透過新聞稿宣布，與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄，由漢翔董事長胡開宏及AEVEX執行長Brian Raduenz代表簽署。

漢翔指出，美國AEVEX Aerospace專長為無人飛行系統的設計、製造和整合，具備相當成熟的技術與實戰經驗，去年12月及今年4月參訪漢翔的航電廠、先進複材中心、線束與裝配產線等，對漢翔專業大量製造能量印象深刻，自此陸續展開洽談，表達高度合作意願，希望能在台灣建立無人機供應鏈基地，由漢翔帶領國內航太體系供應商，不論是軟、硬體與後勤，都能相互提供支援。

漢翔說明，擁有航空產品製造經驗，具備研發、產製及全機系統整合能力，近年先進複材與航電能量成長，有機會在國際無人機製造領域占有一席之地。

漢翔過去一再強調，在無人機市場不會缺席，在「軍用商規」領域中，漢翔早已與國內多家廠商洽談，無論是委製、系統整合、後勤維修，都能夠滿足各家業者需求；如今以既有的能量涉足無人機，正式躋身製造商之列，不限定在軍用商規，應用範疇更加廣泛。

漢翔表示，只要國家有需求，漢翔一定都在，而最終目標，將放眼無人機全球市場。

簽署儀式完成後，雙方針對未來無人裝備系統合作交換意見，AEVEX表示，很希望能跟漢翔共同合作，建立長遠穩定夥伴關係，實現共贏。（編輯：林淑媛）1130607