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漢翔赴美設廠貼近系統商 打造穩定供應鏈

2024/8/14 15:14
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（中央社記者江明晏台北14日電）漢翔宣布將在美國設廠，預計由美國子公司在亞利桑那州購置廠房，貼近國外系統商，打造穩定供應鏈，創造成本效益。漢翔近期陸續與歐美大廠簽訂長期合約與訂單，估總銷值逾新台幣80億元，明年起挹注營收。

漢翔13日參加線上法人說明會，財務副總經理黃淑媛今天透過新聞稿表示，在美國設廠的具體時間將待規劃完備，再做進一步說明。

漢翔公告最新財報，上半年稅後淨利13.7億元、每股盈餘（EPS）1.46元，較去年成長6%，今年第2季營收較去年同期低，主因高教機受國外系統件到貨延遲影響，整體進度出現遞延。

漢翔表示，以「勇鷹優先」為業務推動最高準則，7月迄今已交出3架，交機情況正在好轉。

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漢翔近期積極拓展業務，董事長胡開宏率團赴英國法茵堡航展，獲歐美大廠青睞，陸續簽訂發動機零組件長期合約、民用單走道客機零組件等多項訂單，預估總銷值超過80億元，自明年度起挹注營收。

國防業務方面也有新進展，漢翔表示，與國外國防系統大廠結盟，針對無人機反制系統開發、F-16V外掛油箱維修與聯合頭盔提示系統等領域，進行技術交流與業務推動，範疇涵蓋偵查、防禦與攻擊。（編輯：林家嫻）1130814

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