財部：新青安房貸為購屋族減壓 嚴謹查核轉租等問題

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（中央社記者張璦台北12日電）房市交易熱，新青安優惠房貸被外界認為是主因。財政部次長阮清華今天表示，新青安政策目的明確，為年輕買房族減壓，公股行庫依規嚴謹辦理相關授信，針對外界提出的轉租、人頭戶問題，會與相關機關嚴謹查核。

財政部今天舉辦統一發票盃路跑活動啟動記者會，會後媒體關心股市、新青安及財政收支劃分法修正等議題。

阮清華接受媒體堵訪時表示，主計總處近日上修2024年經濟成長率至3.94%，台股大盤指數現在已站上22000點，反映基本面備受看好，但投資人仍要考量自身風險承受度，適度而為。

針對財劃法修正，阮清華指出，分配指標方面，財政部正持續凝聚地方政府共識，會在適當時機與地方開會研商。

另外，央行明天將召開理監事會，內政部昨天表態，如果央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼新青安利息。阮清華指出，最新利率政策尚未公布，財政部尊重內政部意見，政府是一體的，會以各方都能接受的方式處理。

阮清華說，新青安有明確政策目的，就是為了減輕年輕人購屋壓力、買到第一棟房子，立意良好，公股行庫授信要進行許多審核，並考量多重因素，目前為止各行庫都按照政府相關規定審理授信，相當嚴謹。

阮清華說表示，外界提到可能濫用的情況，財政部非常地重視、注意，會與行庫、相關機構合作，了解青安貸款有無被濫用，會積極處理；對於有無轉租、人頭戶等問題，也會與相關機關嚴謹查核。

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中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家購屋優惠貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件；利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：張良知）1130612