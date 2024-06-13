大武山上市掛牌首日跌破承銷價 跌幅7.05%

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（中央社記者何秀玲台北13日電）全台最大蛋雞飼養場大武山今天以每股57.13元掛牌上市，開盤50.2元跌破承銷價，最後以53.1元作收，跌幅7.05%。針對近期國內蛋價下跌，大武山表示，此為市場機制，將淘汰雞齡較高的母雞，也會孕育新雞，正向看待市場價格。

大武山董事長林鳳春表示，大武山是全台最大蛋雞飼養場，更是全台第一家「蛋白質股」，牧場將從飼養、生產到洗選的流程標準化，打造畜牧業數位轉型的基石。

大武山營運長魏毓恆表示，台灣蛋雞產業面臨著小農經營模式分散、蛋品收購價格波動、牧場來源透明度不足等挑戰。大武山牧場採取AI飼養管理系統的應用，提升產品追溯性，增強品牌信任感。

此外，透過技術創新優化生產流程，大武山牧場在穩定蛋品品質的同時，也提高生產效率，應對市場收購價格波動。

魏毓恆強調，大武山牧場10年前就與日本最大蛋雞牧場「TAMAGO&COMPANY株式會社（前身為伊勢食品）」進行交流，借鑑日本產蛋技術，預計近期推出生食級雞蛋；導入日方技術興建的彰化洗選廠，預計2025年底完工，未來更有望共同在海外建廠投資，有助營運績效持續上揚。（編輯：張良知）1130613