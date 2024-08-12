7月總稅收2165億年增逾1成 台股創高助證交稅連15紅
2024/8/12 16:09（8/12 18:11 更新）
（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布7月全國賦稅收入新台幣2165億元、年增11.5%。其中，人工智慧（AI）商機續旺，7月初台股飆破24000點以上的歷史高峰，吸引投資人大舉湧入股市，帶動證交稅單月實徵315億元、年增41.1%，連15紅。
累計1至7月實徵淨額2兆3511億元，較去年同期增加2.8%。累計前7月實徵淨額占累計分配預算數109.6%，占全年預算數72.7%。
今年前7月實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅增加677億元、綜合所得稅增加592億元、營業稅增加374億元較多，但營利事業所得稅減少1285億元。（編輯：潘羿菁）1130812
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