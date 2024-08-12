緯創第2季每股賺1.55元寫同期新高 擬多地擴廠

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（中央社記者吳家豪台北12日電）代工廠緯創今天公布第2季財報，在人工智慧（AI）伺服器出貨帶動下，毛利率及營業利益率續創同期新高，稅後淨利達新台幣44.12億元，季增25.2%，年增35.4%；每股盈餘1.55元，改寫同期新高。

緯創同時公告多項議案，擬於21.3億元的額度內進行湖口廠建築物改良及取得機器設備，擴充AI伺服器產能。另擬於7200萬美元（約新台幣23.37億元）內取得位於美國德州的土地及廠房，擴充伺服器售後服務。

此外，緯創也計劃在墨西哥投資興建廠房，增加伺服器產能；另將於印度投資設廠，用於售後服務。

緯創今年第2季伺服器營收占比44%，較第1季38%明顯增加。上半年來看，緯創伺服器營收占比41%，高於去年同期的37%。

緯創今年第2季合併營收約新台幣2402.07億元，季增0.4%，年增15.8%；營業利益86.52億元，季增22.6%，年增62.2%。第2季毛利率8.36%，季增1.16個百分點，年增0.8個百分點；營業利益率3.6%，季增0.65個百分點，年增1.03個百分點。

緯創上半年合併營收達4795.32億元，年增14.3%；營業利益約157.12億元，年增56.2%；稅後淨利約79.36億元，年增1.31倍；每股盈餘2.79元。

緯創發布重大訊息公告，為因應客戶訂單需求成長，擬於新台幣21.3億元的額度內，進行湖口廠建築物改良以及取得機器設備。

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為因應售後服務業務發展，緯創100%持股的子公司SMS Infocomm Corporation（簡稱WTX），擬於7200萬美元內取得位於美國德州的土地及廠房。緯創擬以同等金額對WTX進行增資，以因應WTX資本支出需求。

此外，緯創100%持股子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.，擬以8111.2萬美元內的預算興建廠房。緯創100%持股子公司ICT Service Management Solutions（India）Private Limited，擬以4043.8萬美元內的預算興建廠房。（編輯：楊蘭軒）1130812