東元與丹佛斯簽MOU 拓亞太重工礦業市場版圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）機電大廠東元今天下午宣布，與電機變速控制大廠丹佛斯（Danfoss）簽訂策略合作備忘錄（MOU），共同拓展亞太地區包括澳洲和印尼等重工礦業市場版圖。

東元指出，集團中高壓馬達長久以來切入礦業應用，未來與丹佛斯的策略合作，將聚焦在690V及高達1400KW的中高壓馬達等客製化專案。丹佛斯主要提供可克服嚴苛環境使用的中高壓變頻器。

東元電機總經理范炘透過新聞稿表示，因應全球能源轉型對關鍵礦物資源需求增加，東元與丹佛斯變頻器策略合作，將提供礦業客戶高效節能的動力需求，尤其針對富含鋰、銅、和鎳等礦物的重點國家，包括澳洲與印尼等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東元說明，全球低碳建設興起，包括太陽能、風能、電力驅動和燃料電池在內的綠色能源，都有大量消耗特定金屬的需求，這些被列為綠金的礦產開採，在資源豐富的澳洲與印尼等地，蘊藏巨大發展潛力。

東元指出，雙方的合作範圍包括提供全方位的馬達與變頻器解決方案，擴大澳洲和印尼礦業市場占有率和新商機；雙方也會發展聯合行銷和業務發展，並強化客戶服務。（編輯：張均懋）1130813