長榮上半年賺逾2股本 擬向榮運承租22萬只貨櫃

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（中央社記者江明晏台北13日電）受惠海運市場運價走揚與貨載量增加，長榮海運今年第2季獲利年增逾4.7倍，每股盈餘13.7元，累計上半年賺逾2股本；長榮也重訊公告，擬向長榮國際儲運子公司承租22萬3301只貨櫃，總金額約3.69億美元。

長榮海運今天通過第2季合併營收1063.29億元，年增57.79%，稅後淨利294.59億元，年增478.5%，每股盈餘13.7元。

受惠海運市場運價走揚與貨載量增加，帶動長榮上半年營運，累計上半年合併營收1949.67億元，年增45.27%，稅後淨利468.41億元，年增362.17%，毛利率28.12%，每股盈餘則為21.86元，大賺逾2股本。

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此外，長榮海運今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向長榮國際儲運子公司Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）承租22萬3301只貨櫃，租賃期間介於2.33年至9.34年之間，預估租約總金額為3.69億美元（約新台幣119億元）。

長榮同時公告，董事會決議通過新造貨櫃採購案，因應營運需要，擬採購10萬TEU（20呎貨櫃）以內的貨櫃，貨櫃價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告。（編輯：楊凱翔）1130813