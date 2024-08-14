將來銀行運用AI偵測可疑帳戶 打造金融安全生態圈

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（中央社記者蘇思云台北14日電）純網銀將來銀行今天表示，響應政府反詐政策，打造內部阻詐行動網，以人工智慧AI偵測可疑帳戶，目前將來銀警示帳戶數開業首年降4成、第2年再減少3成，盼打造安全生態圈。

將來銀行今天發布新聞稿，根據統計，截至去年底為止，全台銀行及信合社警示帳戶戶數已達11萬8356戶，較前季新增7590戶。

將來銀行表示，減少警示戶關鍵，在於透過「事前、事中、事後」3階段建置完善的將來阻詐行動網，自開業短短2年半內，已累計阻斷近新台幣6000萬元資金流向詐騙帳戶。

將來銀行指出，詐騙集團多有異常開戶態樣，掌握最新樣態後，可精準事前把關；其次，客戶與將來銀行有金流往來後，自行建置AI模型進行偵測，運用機器學習及大數據分析等技術輔助清查可疑帳戶。

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將來銀行也建置NBI（NEXTBANK Business Intelligence）即時監控儀表板，快速檢測異常帳戶，並根據交易態樣滾動式調整偵測參數，有效提升防詐效果。

若不幸發生詐騙案，將來銀行提供24小時客戶服務，並建立前、後台聯絡網，會主動設控保護客戶資產及攔阻詐騙資金，並聯繫警示帳戶開戶人與被害人，目前開業至今累計協助返還近300名被害人回收受騙款項。（編輯：楊凱翔）1130814