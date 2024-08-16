助馬祖打造健康管理平台 是方：目標建構健康生態系

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（中央社記者江明晏台北16日電）馬祖健康管理平台今天啟動，由是方負責串接打造平台，是方表示，除資料中心本業之外，疫情前就切入發展健康事業，目前已有不少地方政府、企業客戶，個人用戶則超過5萬人，未來目標打造納入相關產業的健康生態系。

「馬祖i健康」健康管理平台今天舉辦記者會，連江縣長王忠銘出席，宣布啟動馬祖地區離島衛生醫療、健康照護的服務流程。

馬祖位處離島，分為四鄉五島，人口及醫療資源相當分散，且各項資源欠缺，全縣65歲以上長者比例為15.2%，已面臨到高齡化危機。

是方電訊為串接健康平台的贊助業者之一，協助開發「馬祖i健康」健康管理平台，系統正式啟動後，將以65歲以上長者為主，健康管理數據也導入數年整合式篩檢的資料，讓長照管理專員進行長者健康管理。

是方電訊規畫處副總經理江文漢今天受訪時表示，是方除了機房本業之外，疫情前就切入健康事業發展，開發的健康管理平台能跟各大品牌串接，目前已有雲林縣政府、連江縣政府在使用，並有長庚、中華電子公司宏華等企業用戶，個人用戶則超過5萬人。

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展望後續，他表示，是方一直在做生態系的建立，例如打造機房資料中心後，將本地電信運營商帶進來、把國外的海纜業者帶進來，把網路、雲端的業者帶進來，是方就變成一個「電信百貨」，一起共生共存。

他進一步說，是方希望建立一個健康雲平台的生態系，融合穿戴裝置、運動飲食、餐廳業者、量測裝置業者，共同打造健康管理共榮生態圈，也能為企業ESG貢獻。（編輯：張均懋）1130816