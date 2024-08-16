台股漲454.16點
2024/8/16 13:46
（中央社台北16日電）台北股市今天開高走高，收盤漲454.16點，為22349.33點，漲幅2.07%，成交金額新台幣4160.34億元。
加權指數開盤為22114.72點，盤中最高22374.94點，最低22114.72點；不含金融股指數19501.84點，漲398.57點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.38%、食品股漲0.27%、塑化股漲0.12%、紡織股漲3.29%、機電股漲2.45%、造紙股漲0.16%、營建股漲2.27%、金融股漲1.97%。
委買張數2412萬559張，委賣張數1235萬2467張，成交張數818萬1750張。
收盤時上漲741家，下跌198家，持平104家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、新光金、元大美債20正2、復華台灣科技優息、開發金。
漲幅前5名個股為第一金太空衛星、廣華-KY、訊舟、精聯、台火。
跌幅前5名個股為華冠、天瀚、三商、富邦特選高股息30估、億豐。1130816
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