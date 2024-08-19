瑞軒售VIZIO持股約賺2.5億元 剩0.12%股權也將處分
2024/8/19 17:08
（中央社記者潘智義台北19日電）電視製造商瑞軒今天公告7月26日至8月19日出售VIZIO HOLDING CORP.股票70萬股，依照原始取得成本計算處分利益約新台幣2.5億元。
美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）2月宣布，收購全美市占率第3的智慧電視品牌Vizio；Vizio股東電視製造商瑞軒表示，已分批出售近全部持股，此次出售後數量為24萬2543股，持股比例0.12%，後續將全數出清，因所剩持股不多，不論在集中市場出售或參與沃爾瑪公開收購，影響都不大。
瑞軒解釋，自2021年已不再替VIZIO代工生產電視，但仍為三星、小米等多家電視品牌代工。
瑞軒說明，以每股11.02美元在美國紐約證交所集中市場出售VIZIO持股，交易總金額771萬2330美元，約新台幣2億5192萬2625元，雖依會計準則評價的處分利益約新台幣8639萬5725元，但依照原始取得成本計算的處分利益約新台幣2億5039萬2656元。（編輯：楊凱翔）1130819
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