發電機納入離岸風電國產化項目？經部：並無此事

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（中央社記者劉千綾台北19日電）媒體報導發電機可能被納入離岸風電國產化政策，經濟部今天澄清並無此事，自第三階段區塊開發即無規劃將發電機作為在地化項目，未來將朝開放方向，減少產業關聯方案限制，未來不會任意新增在地化項目。

歐盟7月底認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商，引發外界討論。近日有媒體報導提及，經濟部接下來新的國產化政策可能會納入「發電機」等核心技術。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，西門子歌美颯投資新台幣50億元，在台興建亞太地區第一座風力機機艙組裝廠，落實在地採購相關零組件，嘉惠國內零組件供應商，並且在地組裝，帶來綠領人才的就業機會。

產發署表示，西門子歌美颯投資案也可就近供應風場所需風力機，強化能源韌性，未來還有機會支援全球供不應求的離岸風機市場，帶領國內供應鏈業者一起爭取全球商機。

產發署表示，未來樂見西門子歌美颯可以在此基礎之上，持續投資台灣，但仍須尊重該公司全球發展策略及投資意願，並不代表經濟部暗示將以國產化政策要求該公司落實。（編輯：楊蘭軒）1130819