研華進軍自動化大展 設AI專區展示製造業創新

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（中央社記者吳家豪台北20日電）2024年台北自動化工業大展定21日至24日舉行，工業電腦廠研華以「The Revolution of Edge AI共創永續智能地球」為主題，將展示人工智慧（AI）、綠色低碳、智慧機械和智慧工廠等4大產業解決方案。

研華發布新聞稿說明，今年持續與多家廠商共同參展，因應AI熱潮設立專區，與偲倢科技、昇士達、譜威科技、德國庫卡（KUKA）和微軟合作，推動製造業在工廠中的AI創新應用。研華也針對台灣2050淨零排放願景，提供智慧能源管理解決方案。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，近年AI發展迅速，物聯網、永續能源、邊緣運算等話題持續受到關注，企業發展AI已由探索期逐漸進入落地AI應用的階段。未來10年在AI技術迭代及淨零永續應用帶動下，預期人工智慧物聯網（AIoT）市場將進入高速成長期。

今年上半年受到地緣政治、高通貨膨脹等系統性風險影響，研華營收達新台幣285.23億元，年減17%；稅後淨利41.07億元、年減31%，每股盈餘4.78元。

研華7月底舉行法人說明會時，綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，研華接單已連續4季成長、明確回溫，出貨已連續2季成長，預期今年第3季營運將優於第2季，2025年營收有望挑戰年增雙位數。（編輯：郭無患）1130820