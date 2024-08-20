寒舍、六福集團營運轉旺 下半年續賺會展商機

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（中央社記者江明晏台北20日電）今年大型展會、演場會陸續登台舉辦，外溢效應帶動周邊住宿與餐飲消費，六福前7月營收年增近2成，在南港的飯店據點7月住房率達7成；寒舍上半年獲利創高，6月COMPUTEX展期的團體訂房需求更為去年2倍。

位處南港車站的台北六福萬怡酒店，除了大啖南港展覽館的會展商機，也受惠音樂觀光商機，吸引大量國內外旅客，帶動六福今年前7月營收逾新台幣5億元，年成長近20%，7月更不受國人出國潮影響，465間房的住房率達7成。

六福指出，隨著大型會展及活動、演場會陸續登場，加上年底南港展覽館進入尾牙旺季，將吸引大量企業客，下半年營運續看旺。

寒舍餐旅集團觀察，2024年上半年除年節住房表現亮眼外，國際商務客來台數超乎預期，北部飯店整體住宿市場大好，且有諸多國際大展加持，讓首季住房業績亮眼。

寒舍說明，第2季住宿雖因403地震影響，不少商務人士取消或延後來台，但遞延效應下仍在5月催出業績新高，加上日本黃金週助攻，日本黃金週同期住房率相較2023年成長14%、平均房價成長22%，2024台北國際電腦展（COMPUTEX）6月展期的團體訂房需求更為去年2倍。

寒舍第2季稅後淨利3.52億元、每股盈餘3.85元，雙創歷史新高，累計上半年稅後淨利5.19億元，年增達328.61%，每股盈餘達5.67元，也改寫歷史新高。

展望後市，寒舍看好，下半年迎來觀光與餐飲旺季，隨國際航班增加、國際會展陸續舉辦，預期將會帶來另一波營運高峰。（編輯：楊凱翔）1130820