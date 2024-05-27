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六福總裁賴振融兼任總經理 發揮資產開發專長

2024/5/27 17:22
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（中央社記者江明晏台北27日電）六福旅遊集團今天召開董事會，推舉六福旅遊集團總裁賴振融兼任集團總經理，六福旅遊集團已於2020年啟動資產活用計畫，未來賴振融將發揮資產開發專長，協助集團邁向多元發展。

賴振融為六福旅遊集團董事長莊豐如夫婿，2022年接下集團總裁職務，成為六福集團第3代總裁。六福今天也公告，董事長由莊豐如續任，原本兼任集團總經理一職，董事會今天通過由賴振融兼任總經理。

六福指出，賴振融任職六福開發建設董事長、六福國際餐旅管理顧問董事長、莊福文教基金會董事長等，在2009年推出國內第一個公寓式酒店「南京．六福居」，僅兩星期就快速完銷、建造無地基的「關西六福莊」生態度假旅館、主導六福客棧改建為酒店式商辦大樓等，也因此未來將著重賴振融資產開發的專長，協助集團邁向多元發展。

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六福旅遊集團於2020年啟動資產活用計畫，陸續將集團100%持有的土地，包含長春段土地、關西鎮土地等進行開發運用，長春段土地將興建A級酒店式商辦大樓，預計於2026年完工。

此外六福於關西鎮的土地達上百公頃，繼成功創立六福村主題樂園、關西六福莊兩大金雞母後，將再發揮這塊土地的動植物多樣化價值，加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，做更有效運用及規劃。（編輯：黃國倫）1130527

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