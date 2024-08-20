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王座9/10掛牌上櫃 林子恒：看好營運3大動能

2024/8/20 16:28
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（中央社記者江明晏台北20日電）餐飲股王座國際預計9月10日掛牌上櫃，將於8月21日展開競價拍賣投標，王座總經理林子恒表示，旗下6品牌在台灣持續展店為營運重心，與海外再授權展店、「橋村炸雞」開啟加盟，並列3大成長動能。

王座國際今天發布新聞稿指出，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2600張，其中1872張採競價拍賣，將於8月21日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，將於8月27日開標，預計9月10日正式掛牌上櫃。

王座為六角子公司，目前資本額新台幣1.7億元，為落實集團餐、飲分工，以代理國內外餐食品牌為主要營運主體，繳出2021年起連續3年、營收逐年成長的趨勢。

王座旗下有6大品牌，在台灣有54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，現在有4家直營店，目前籌備插旗台中，成為第5家直營店，也是「橋村炸雞」首家規模街邊店，目標今年第4季在台灣開出首家加盟店。

王座總經理林子恒受訪時表示，王座近2、3年以台灣展店為營運主力，預估每年新增8到10家直營店，算是比較積極的展店速度。王座也輸出「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港，進行海外再授權業務，認列授權金與業績抽成，合計已開出10家門市。

而另一股成長力道則是橋村炸雞開放加盟，預計第4季會開出第一家加盟店，目標5到10年將開到百店，問鼎台灣韓式炸雞龍頭。

至於缺工問題如何解決，他表示，除了招募、調薪之外，IPO（首次公開募股）上市做員工認股權證、並進行流程優化協作、投資中央廠辦等，都是減少人力使用的方法。（編輯：楊凱翔）1130820

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林子恒
連鎖韓式炸雞品牌展店放緩 餐飲業者點出3大問題
段純貞
王座9月掛牌上櫃 擴大海內外餐飲布局
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