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全球最大數位人權會議明年在台舉行 展現民主實力

2024/8/20 17:48
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）數位發展部今天表示，由公民社會發起的全球最大科技與人權會議「全球數位人權大會」（RightsCon），將於明年2月24至27日來台舉辦，可展現台灣的數位民主實力，屆時也將探討人工智慧、數位治理等議題。

數位發展部今天與全球數位人權大會主辦單位「即刻連線」（Access Now）簽署合作意向書，預期將有150國、3000名產官學專業人員來台，共同探討重要議題。

數發部次長林宜敬透過新聞稿表示，數發部成立以來，積極透過公私部門資安治理協力、建置中低軌衛星環境等措施，落實數位韌性；為了符合總統賴清德倡議「數位新社會」，數發部積極應用人工智慧技術對抗假訊息，提高社會數位信任，保障「數位公民權」，並以數位公私協力打造數位民主創新模式。

數位治理、民主和人權是全球數位人權大會的大會主軸，數發部表示，全球數位人權大會明年決定於台灣辦理，是對台灣的最大肯定，數發部將透過與即刻連線合作，把台灣數位成就彰顯給民眾和全球，讓台灣成為全球不可或缺的民主夥伴。

即刻連線亞太區總監羅曼．吉辛．契曼（Raman Jit Singh Chima）指出，團隊在今年3月、5月、6月、7月，接連來台拜會，深受台灣各政府部會感動與啟發，也對明年全球數位人權大會的成功辦理有極高信心。

即刻連線企業與人權部門經理伊塞杜瓦．奧里巴博爾（Isedua Oribhabor）則表示，隨著全球數位人權大會將在台舉辦，希望將國際經驗帶來東亞地區，尤其台灣企業與東亞的網路平台在世界上擁有極高的重要性，更是全球科技發展時保護隱私與人權的關鍵角色。

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明年大會舉辦前，即刻連線除了與政府互動，也會積極接觸在地企業，就跨境資料傳輸、資通安全等議題交換意見，分享國際產業、企業社會責任和安全性等趨勢。

數發部表示，全球數位人權大會選擇在台灣舉辦的消息傳出後，廣獲國際數位治理、人權及民主專家學者迴響，已收到超過2000個議程提案。大會議程內容涵蓋18個數位領域、500場演講或會議，預期線上與會者7000人、實體來台人員達3000人。（編輯：楊蘭軒）1130820

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