旅平險免親簽 金管會同意新壽試辦專屬網頁投保

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（中央社記者羅元駿台北20日電）村里長及學校舉辦團體旅遊時，因法令規定旅平險必須親簽，引來不便民疑慮。金管會今天宣布，同意新光人壽申請試辦旅平險集體彙繳件，以專屬網頁透過身分證搭配Mobile ID（行動身分識別服務）即可投保，試辦期間為半年。

金管會副主委陳彥良今天親自出席例行記者會指出，普惠金融是擴大覆蓋、降低成本、強化安全，並宣布2項與保險局監管業務的調整。

旅平險集體彙繳件以專屬網頁完成投保以取代親簽，保險局副局長蔡火炎說明，因法令規定旅平險的要保人、被保險人均須於投保文件親簽，但有民眾反映里民辦公室舉辦團體旅遊活動，里民都當天集合才出現，無法先在要保書上簽名，保險局為解決此痛點，開放讓參加旅遊團的民眾可先上網做身分驗證同意投保。

金管會曾在2023年7月發函解釋，旅平險集體彙繳件的親簽替代措施，參加學校、政府機關、村里辦公室舉辦的國內旅遊團，團員均可以身分證搭配Mobile ID、金融Fast ID、會員帳號密碼搭OTP三擇一方式，自行上網驗證同意投保，每人保額上限200萬元。

蔡火炎指出，金管會已於7月初核准新壽試辦此業務，試辦期為6個月，預計系統建置完成後上路，新壽針對旅行社、學校公務機關、家族旅遊等試辦規模均各設定約數百件，預定目標總量為1000件以上。

金管會也提高投保金額上限，國外旅遊每人上限新台幣1500萬元，國內旅遊依投保來源設定，旅行社為1000萬元，其餘學校、公務機關以500萬元為限。

蔡火炎直言，此試辦案重要關鍵是「不能發生非本人投保情況，一件都不行」，只要出現就是身分驗證系統有問題；換言之，此試辦不能有身分驗證失敗。

另外則是修正發布「保險業作業委託他人處理應注意事項」，蔡火炎說明，因保險業近年來因應國內金融科技發展及數位轉型，導入雲端服務等新興技術，對於相關作業委託外部專業機構處理的需求持續提升。

蔡火炎說明本次修正4個重點，第1為明定以風險為基礎的作業委外管理架構，以及簡化委外申請或申報程序；第2為調整跨境委外及雲端委外申請範圍。

第3為委外明列16項一般委外事項免向金管會申報，其中包含使用市場資訊服務及交易暨通訊平台、訂購視訊會議軟體或服務、購買洗錢防制資料庫等；另外，保險業的雲端資料境外冷儲存也免向金管會申請核准。

第4則是放寬聯合委託查核之合作對象，讓保險業者能和銀行或證券等金融機構，共同委託第三方業者查核雲端服務業的合作對象。

蔡火炎表示，目前已督導並核復同意產險公會、壽險公會修正委外問答集和雲端委外問答集，也請2公會共同研議相關自律規範。（編輯：楊凱翔）1130820