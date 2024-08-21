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台達電自動化展秀AI成果 與輝達攻創新數位孿生平台

2024/8/21 17:29
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（中央社記者曾仁凱台北21日電）台達電今天參加自動化工業展，展出與AI龍頭輝達（NVIDIA）合作，應用Omniverse所開發的創新數位孿生平台，可虛擬連接特定生產線，並從各式不同設備和系統收集、整合並生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現90%的準確度。

台達電近年積極從單純的電源供應器，轉型成為解決方案供應商，今天參加台北國際自動化工業大展，展出虛擬機台開發平台DIATwin，融合AI運算與數位虛擬技術，藉由精準快速的模擬，可縮短約兩成的設備開發時間。

台達電機電事業群總經理劉佳容表示，製造業正面臨全球供應鏈重組、碳有價趨勢，及能源與人力成本攀升等挑戰，大家應該正善用蓬勃發展的AI技術，升級綠色智造工廠。台達電累積多年工控應用現場經驗，整合多種行業推出智能解決方案，現在把AI運算技術也加進入，強化數據分析。

像是台達電新推出的智能倉儲物流解決方案，結合3D機器視覺與無線充電系統，提高無人搬運設備效率，再搭配倉儲管理系統，可優化人力配置，節省倉儲物流成本約達30%。

全新的裸晶高速取放解決方案，可幫助提升半導體產品良率約20%。另外台達電也串聯高效智能工控產品，導入廠辦的能耗管理，協助實現低碳智造。（編輯：楊凱翔）1130821

#台北國際自動化工業大展
#劉佳容
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