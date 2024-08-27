數發部：TikTok擬今年底前設法律代表人

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（中央社記者蘇思云台北27日電）外界關注數發部對TikTok態度，數發部今天表示，打詐專法通過後，網路廣告平台業者要在台灣設立法律代表人，順利的話，TikTok今年底會設在台灣立法律代表人，未來主管機關若認為有任何不當內容時，將透過法律代表人溝通或裁罰。

數發部今天舉行部長黃彥男上任100天記者會。媒體關注打詐專法子法規劃，以及TikTok是否有進一步管理機制。

黃彥男表示，打詐專法通過後，後續還需要相關立法程序，預計今年底前訂出子法。

數發部政務次長林宜敬表示，外界很關心TikTok議題，擔心中資公司在言論上是否偏誤、操弄輿論，但也不能管過頭，打詐專法通過後，業者要在台灣設立法律代表人，目前也跟TikTok積極協商，順利的話，TikTok會在年底設立法律代表人，未來若有任何不當內容時，也會透過法律代表人進行溝通或開罰等。

目前TikTok在台灣屬於危害國家資安產品，公部門設備不能下載使用，美國今年也通過法案，要求TikTok中國母公司字節跳動限期出售TikTok在美國的業務，否則手機的應用程式平台將強制下架TikTok，媒體關注數發部對TikTok管制態度。

黃彥男指出，對於TikTok的態度，持續觀察國際上如何處理，像是美國要求母公司賣掉股權，等於TikTok完全變成美國公司，成為美國版TikTok。未來若有美國版TikTok，可以把台灣網域連接到美國版TikTok，TikTok可能比較沒有惡意攻擊或假訊息，待美國有進一步決定後，數發部再考慮跟隨作法。

黃彥男先前曾提到假訊息委員會的設置概念，媒體關注委員會組成，黃彥男表示，設置委員會方式目前還在討論中，希望藉由民間單位力量，槓桿多方資源、涵括不同單位，不見得是在數發部下設置假訊息委員會。

至於媒體議價相關推動進度，黃彥男表示，許多學者、媒體都有來跟數發部討論媒體議價議題，政院過去針對媒體議價也開過幾次跨部門會議，也有跟政院表達希望重新啟動跨部會會議，目前有幾個解決方案，國際近期也有新的發展。

黃彥男表示，這不是數發部可決定的議題，政院近期可能就會重新啟動媒體議價討論，希望有共識再繼續推動。（編輯：潘羿菁）1130827