百億投資AI新創 數發部拚明年受理申請

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（中央社記者蘇思云台北27日電）加速台灣數位經濟發展，數發部今天表示，「加強投資AI新創實施方案」已獲得新台幣100億元額度，投資範圍包含生成式AI、鑑別式AI等AI新創題材，辦理年限10年，力拚明年正式受理投資案件的申請。

數位發展部長黃彥男上任之初規劃數位發展3支箭，包含推動打詐工作、強化數位韌性及發展數位經濟。數發部今天舉行黃彥男上任100天記者會，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。

外界關注百億資金投資AI新創方案規劃，黃彥男表示，數發部數產署規劃的「加強投資AI新創實施方案」已在8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年，分別為前7年投資期，後3年為處分期。

黃彥男指出，數發部目前啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，也會訂出管理辦法、設立辦公室等，希望今年完成行政程序，盼明年正式受理投資案件的申請。

至於投資規劃，數發部數產署副署長林俊秀表示，國發基金原本也有類似方案，現在是新增專門投資AI新創的方案。推動作法上，由國發基金搭配創投共同投資，原則比例為1比1，若符合政策條件時則會提高到2比1。

林俊秀指出，創投會希望尋找有獲利潛力的對象，投資範圍包括國內AI新創與數位經濟相關的企業，包含鑑別式AI、生成式AI等題材，都屬於投資AI新創的範圍，另外也因國際化需求可專案核准後進行境外轉換。

數發部政務次長林宜敬表示，促進AI產業發展，數發部主要透過算力、資料、人才、資金四方面來做努力，培育人才部分也會跟國科會、教育部攜手合作。百億資金運用上，會盡量輔導業者，舉行媒合會，幫業者接觸更多客戶，並往海外發展。

強化數位韌性方面，黃彥男表示，數發部積極推動的非同步軌道衛星緊急應變網路，今年6月採用的衛星系統，已可在全台提供服務，未來持續督導財團法人電信技術中心（TTC），在今年底前完成773個中軌及低軌衛星站點，確保台灣遇到重大災難時，仍可維持政府指揮體系基本通訊服務。

黃彥男說，數發部持續滾動式修正台灣資通安全管理法及相關子法，包含透過法規明確機關權責、危害產品情資分享、強化納管機關資安防護及資安人力統籌等重點。目前也有台灣電腦網路危機處理暨協調中心（Taiwan Computer Emergency Response Team/Coordination Center，簡稱TWCERT/CC）機制，鼓勵民間企業一起加入資安通報機制。（編輯：張均懋）1130827