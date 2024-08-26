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黑悟空台灣玩不到？數發部：無關政治、業者尚未送件

2024/8/26 10:37（8/26 10:48 更新）
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中國首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」20日全球同步發售。圖為「黑神話：悟空」遊戲畫面。（圖取自黑神話：悟空網頁heishenhua.com）
中國首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」20日全球同步發售。圖為「黑神話：悟空」遊戲畫面。（圖取自黑神話：悟空網頁heishenhua.com）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）中國首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」20日全球同步發售，引發話題，但台灣遊戲平台未開賣，引發外界聯想是否有政治力介入。數位發展部數位產業署今天表示，此事無關政治，純粹是程序問題，送件後若資料完整，1個月內就可上市。

中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時打造的3A（高成本、高品質、高行銷成本）遊戲「黑神話：悟空」在全球熱銷，甚至帶動台灣遊戲股跟漲，討論度相當高，不過目前台灣仍無法玩到，引發民眾質疑是否遭政治力介入，導致上架卡關。

數發部數產署說明，「黑神話：悟空」是由中國遊戲開發商遊戲科學所開發的遊戲，依兩岸人民關係條例及遊戲軟體分級管理辦法，要求應授權台灣代理商在台營運；不過台灣代理商須於上市前，繳交代理合約、代理營運聲明書、公司資訊說明與伺服器流向檢測報告（金流、個人資料、帳號申請、遊戲進行中的資料流向）。

數發部數產署表示，經查台北市電腦公會設立的數位娛樂軟體分級查詢網，該遊戲已有台灣代理商泰坦育樂股份有限公司於7月31日登錄遊戲資訊，台北市電腦公會已請業者依照中國遊戲代理程序進行送件，但直至8月23日，業者未提交代理證明相關文件。

數發部數產署副署長林俊秀表示，此事無關政治，純粹是程序沒走完，過去也有其他中國遊戲上架，如果有政治問題，早就會發生了。只要業者將文件送達，便會審核相關資料，包含代理合約、分級及資安等規定，若資料完整，不必1個月就可上市。（編輯：林家嫻）1130826

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